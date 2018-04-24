В Киеве судью поймали на $8 тыс. взятки

Судью Голосеевского райсуда Киева задержали по подозрению в получении взятки в размере $8 тысяч

В задержании участвовали сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Согласно ему, судья требовал и получил от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплаты ему компенсации в размере 1,5 млн гривен.

Свои "услуги" судья оценил в 8 000 долларов, которые передавались ему тремя траншами.

В момент передачи последней части неправомерной выгоды в размере 1 тыс. долларов судья был разоблачен.

Также разоблачен посредник, которым оказался судья этого же суда в отставке.