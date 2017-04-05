В Киеве возле здания КОГА в районе метро Печерская бастуют водители маршруток

Водители требуют прекратить коррупционные схемы в маршрутных перевозках

Возле здания Киевской областной государственной администрации в районе станции метро Печерская бастуют водители пригородных маршруток, сообщает Киев Оперативный.

Как сообщает источник, водители будут митинговать до тех пор, пока не будут услышаны. По данным Киев Оперативный сейчас возле здания КОГА припарковано около сотни автобусов.

Ранее ассоциация "Автоперевозчики Киевщины" сообщала, что 5 апреля в 9:00 планирует массовую акцию протеста, в во время которой планируют сжечь автобус. Как сообщала "Украинская правда" со ссылкой на главу ассоциации Алексея Павленко, в управлении инфраструктуры разрывают договоры с перевозчиками, а на из место назначают своих.

"Исполняющий обязанности начальника управления инфраструктуры в ручном режиме в одностороннем порядке расторгает договоры с перевозчиками, а на их место назначает других перевозчиков, продвигает на маршруты своих перевозчиков", - сказал Павленко.

Перевозчики выступают против вмешательства в конкурсную систему распределения маршрутов между автотранспортными предприятиями со стороны чиновников Киевской областной администрации и создания коррупционных схем. Перевозчики обещали припарковать возле КОГА более 150 автобусов, которые не выйдут на свои маршруты.