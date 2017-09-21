В Киеве за взятку задержали чиновника ГФС, оказавшегося братом детектива НАБУ

Столичные правоохранители 20 сентября задержали чиновника Главного управления ГФС в Киевской области по подозрению в получении взятки в размере 20 тыс. долл., сообщают "Українські новини".

Как отметили в пресс-службе ГПУ, задержанный получил 20 тыс. долл. за непривлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов руководителя одного из предприятий.

"20 сентября 2017 года разоблачен старший следователь следственного управления финансовых расследований Киево-Святошинского ОГНИ (Областная государственная налоговая инспекция) ГУ ГФС в Киевской области, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 20 тыс. долларов США от руководителя одного из обществ за непрепятствование в осуществлении хозяйственной деятельности указанного общества и непривлечение последнего к уголовной ответственности за якобы уклонение от уплаты налогов", - сказано в нем.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Информированный источник издания в правоохранительных структурах отметил, что задержанный оказался родным братом детектива НАБУ.

"Это родной брат детектива НАБУ с такой же фамилией. Романюк", - заявил он.

Как ранее сообщалось, у начальника отдела Управления лицензирования и оборота подакцизных товаров ГФС Андрея Комана обнаружили конфликт интересов.