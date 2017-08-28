В Киеве задолженность за тепло и горячую воду уже превысила 3,5 млрд грн

Наибольшую задолженность имеют население и жилищно-эксплуатационные организации столицы

Компания "Киевэнерго" констатирует, что по состоянию на 1 августа задолженность потребителей Киева за использованную тепловую энергию составила 3,6 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини. Как повышали тарифы на отопление и горячую воду: в "Киевэнерго" объяснили

"Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО "Киевэнерго" на 1 августа составила 3,6 млрд грн. Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" имеют население и жилищно-эксплуатационные организации столицы - 1,4 млрд гривен и 761 млн гривен соответственно", - сказано в нем.

Киевлянам вернули деньги за переплаченное отопление и горячую воду

Наибольший прирост задолженности за теплоэнергию перед компанией продемонстрировали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, население, предприятия и организации, финансируемые из государственного бюджета.

Український Бізнес Ресурс

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