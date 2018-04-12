В Киеве закрыли McDonald's из-за слишком дорогой аренды

Сегодня, 12 апреля в Киеве близ станции метро "Печерская" (бул. Леси Украинки, 26) заведение McDonald's официально прекратило свою работу. Причиной была названа слишком высокая цена аренды помещения. Об этом для "Интерфакс-Украина" заявила руководитель отдела по связям с общественностью компании McDonald's Анастасия Зражевская.

"Заведение прекратило работу в связи с завершением действия договора аренды помещения. Новая предложенная арендная ставка была экономически невыгодной для компании McDonald's", - заявила представитель компании.

Отмечается, что последний день работы McDonald's на Леси Украинки - 10 апреля.

В Украине McDonald's зарегистрирован в Едином реестре юрлиц под управлением Golden Arches European Holdings B.V. (99,975%, Нидерланды). На данный момент капитал украинского филиала компании составляет 789 тысяч гривен.

Напомним, 5 февраля в Киеве движение транспорта на улице Серафимовича в Киеве перекрыли активисты, которые протестовали против постройки ресторана McDonald's. Отмечалось, что заведение строится с нарушением требований законодательства и строительных норм в рекреационной зоне.

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