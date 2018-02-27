В коалиционном соглашении ФРГ не упоминается Северный поток-2

О строительстве российского газопровода Северный поток-2 в тексте коалиционного соглашения будущего правительства Германии нет ни слова. Документ вчера, 26 февраля, был опубликован в формате PDF некоторыми немецкими СМИ; это 179-страничный текст с подписями лидеров блока ХДС/ХСС и социал-демократов Германии.

В разделе об энергополитике будущего немецкого Кабмина указано, что страна движется в сторону "энергоэффективности, модернизации и инноваций" в экономике вообще и в энергосекторе в частности.

Подписанты обязуются реформировать планирование и финансирование инфраструктуры так, чтобы в первую очередь обеспечить рентабельное развитие отрасли при повышении энергосбережения.

Со временем правительство ФРГ намерено полностью отказаться от невозобновляемых источников энергии и перейти к "зеленой" энергетике.

Тем не менее, на прошлой неделе Меркель заявила, что Северный поток-2 можно рассматривать якобы как экономический, а не политический проект. Германия должна будет вложить в проект почти €2,7 млрд.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся планированием строительства, принадлежит российскому Газпрому на 100%. Половину стоимости газопровода (до 10 млрд евро) должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

В декабре 2017 года премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Северный поток-2 может представлять смертельную угрозу для безопасности Украины, назвав его "очень вредным проектом, угрожающий безопасности Центральной Европы". По его словам, Северный поток-2 "сильно связывает ФРГ и РФ, и заставляет Польшу снова подвергнуться ценовому давлению Газпрома".

Французская энергокорпорация Engie продолжит поддерживать Северный поток-2, несмотря на санкции США, хотя 30 ноября 2017 года в Дании приняли закон, запрещающий прохождение газопровода через ее территориальные воды. В то же время власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания одобрили строительство Северного потока-2 по дну Балтийского моря.

В Газпроме хотят начать строительство уже весной 2018 года.