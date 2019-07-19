В Конгрессе США рассматривают новые санкции против РФ за захват украинских моряков

В Палату представителей Конгресса США внесен на обсуждение новый законопроект о введении санкций против 24 высокопоставленных представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, призванный добиться освобождения 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

Об этом сообщает сайт конгрессмена Марси Кептур.

Суть "Акта о прекращении агрессивного вмешательства в свободу путем внедрения санкций против России" (The SAILORS Act) в том, что за каждого украинского моряка, удерживаемого в российской тюрьме, должен быть наказан один представитель ФСБ России или их приближенные.

Как рассчитывают авторы проекта, эти санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не отпустит на свободу всех 24 моряков и не вернет Украине три незаконно удерживаемые ею суда.

При этом конгрессмены называют задержание украинских моряков в ноябре 2018 года "последним из серии деструктивных шагов, сделанных Россией с целью подорвать демократическое развитие Украины и международную систему правопорядка" и призывают международное сообщество не оставаться равнодушным к расширению Россией "сферы своей агрессии в Европе и по всему миру".

"Этот законопроект дает мощный сигнал украинским морякам и их семьям о том, что американцы не забыли их героическую борьбу за то, чтобы Украина продолжала двигаться по пути демократического развития и суверенитета", - отмечается в сообщении на сайте Кептур.

Известно, что, кроме демократки Кептур, над документом работали еще три конгрессмена: ее однопартиец Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис, и Брайан Фицпатрик.

Ранее президент Владимир Зеленский уверял, что его команда делает все возможное для возвращения военнопленных украинских моряков из российской неволи домой.

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Как сообщалось, 25 мая Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля и вернуть их под контроль Украины, а также освободить 24 захваченных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Вскоре подконтрольный России суд в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они удерживаются в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.

Позже Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с запросом относительно обязательства России освободить захваченные военные корабли и вернуть их под украинский контроль, прекратить уголовное преследование 24 пленных моряков, а также освободить их и вернуть в Украину.