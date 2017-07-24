В Кремле не комментируют возможное усиление санкций против РФ из-за скандала с Siemens

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что в Германии согласились расширить список санкций ЕС из- за поставок турбин Siemens в оккупированный Крым.

Об этом сообщает TАСС.

"Мы не считаем возможным комментировать сообщения Reuters, которые не содержат какой-то ссылки на хоть какой- то внятный источник", - сказал Песков.

Песков отметил, что сообщение может быть "фейком", поэтому он не будет его комментировать.

Отвечая на вопрос, будет ли Кремль реагировать на эти санкции или пытаться их смягчить, Песков тоже избежал прямого ответа.

"Говорить о каких-то эвентуальных ответных мерах, не имея четких вводных о принятых или не принятых решениях, было бы контрпродуктивно и делать этого не будем", - сказал Песков.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Германия призывает Европейский Союз добавить еще четырех российских граждан и компаний к санкционному списку из-за турбин Siemens.

Один из европейских чиновников заявил, что в список могут включить российских чиновников Министерства энергетики и российскую компанию, которая перевезла турбины.

Представители всех 28 стран ЕС могут обсудить этот вопрос в Брюсселе уже в среду.