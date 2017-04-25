В Кремле отреагировали на отключение Луганска от электроснабжения

Пресс-секретарь Путина заявил, что прекращение электроснабжения ОРЛО приведет к отторжению оккупированных территорий от Украины

Обесточивание части Луганской области - шаг на пути отторжения территорий от Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что Украина прекратила снабжать электричеством оккупированные районы Луганской области.

"Хочу лишь подчеркнуть, что обесточивание Луганской области - это еще один шаг на пути отторжения Украины от себя территорий. Это шаг, который противоречит духу минских соглашений, который не приближает нас к реализации этих минских соглашений, а наоборот отдаляет нас от окончательной цели. Безусловно, Россия и раньше, исходя из гуманитарных соображений, делала и делает много для того, чтобы помочь минимизировать последствия для людей, которые проживают на Донбассе", - заявил Песков.

Напомним, Государственное предприятие Национальная энергетическая компания Укрэнерго в ночь на 25 апреля 2017 г. полностью прекратило энергоснабжение временно неконтролируемых территорий Луганской области.

В ответ на это представитель России в минской переговорной группе Борис Грызлов заявил, что правительство РФ будет обеспечивать ОРЛО поставками электроэнергии.

Источник: РИА Новости