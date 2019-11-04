В Кремле заявили, что Украина не хочет продлевать газовый контракт

Россия якобы совершенно не намерена отказываться от транспортировки газа через Украину даже при наличии у нее альтернативных газотранспортных маршрутов, однако Киев-де сам не хочет приходить к компромиссу, заявил 3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас Россия будет обладать возможностями гарантированно осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно нет. Президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину, но мы не можем это делать, если этого не хотят сами наши украинские визави", - пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом Песков заявил, что продолжение транзита необходимо в первую очередь Украине, а уж никак не России.

"Кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в Стокгольмском арбитраже. И Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", - указал он.

Отметим, на встрече 28 октября участники переговоров по транзиту газа из России в ЕС через ГТС Украины не достигли каких-либо предметных договоренностей. В частности Еврокомиссия заявила, что откровенно разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина. Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович отметил, что российская делегация на консультациях по газу не готова идти на уступки.

Ранее Национальный банк Украины оценил потенциальные прямые потери экономики из-за снижения объемов транзита российского газа в 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем.