В Крыму отреагировали на возведение дамбы, блокирующей воду с Украины

На админгранице с оккупированным Крымом сооружена стационарная бетонная дамба Северо-Крымский канал у Джанкоя. Фото: wikipedia.org

Так называемый депутат "Государственного совета Республики Крым" Владислав Ганжара считает, что возведение Украиной новой дамбы, которая перекрыла подачу воды на полуостров, является продолжением "агрессивных действий" Киева, сообщает Life.

"Вода из Северо-Крымского канала давно не поступает в республику. Это просто продолжение агрессивных действий украинской стороны, поэтому для крымчан в этом нет ничего удивительного. По этому каналу с 2014 года ничего не поступает. Население обеспечивается водой только благодаря собственным ресурсам", - подчеркнул Ганжара.

По его словам, вода из Северо-Крымского канала используется как техническая, поэтому после строительства дамбы на севере региона возникли небольшие проблемы с сельским хозяйством.

"Однако питьевой водой жители полуострова обеспечены. В целом интеграция в состав России находится на завершающем этапе. Крым - независимый от Украины регион РФ", - заявил Ганжара.

Как сообщалось ранее, на административной границе с оккупированным Крымом, на Северо-Крымском канале, сооружена стационарная бетонная дамба, которая перекрыла подачу воды на оккупированный полуостров.

Отмечается, что сэкономленная вода из Каховского водохранилища должна орошать земли юга Херсонской области.