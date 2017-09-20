В Крыму принят законопроект о списании долгов жителей перед украинскими банками

Списанию подлежит задолженность в сумме до 5 млн рублей

Так называемый "парламент" Крыма принял в первом чтении закон "Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации долга заемщиков", который разрешает крымчанам не возвращать долг украинским банкам суммой до 5 млн рублей (около 2,25 млн гривен). Об этом сообщает портал "Крым.Реалии".

Как сообщается, закон поддержали 62 "депутата". Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Согласно документу, физические и юридические лица, имеющие задолженность перед украинскими банками до 5 млн рублей, полностью освобождаются от ее погашения. Кроме того, полное списание долгов предусмотрено также для социально незащищенных граждан, в том числе инвалидов, неработающих пенсионеров, опекунов несовершеннолетних.

Законопроект также предусматривает процедуру урегулирования долгов, которые превышают 5 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле Госдума России приняла во втором чтении поправки к закону о погашении долгов жителей аннексированного Крыма перед украинскими банками (422-ФЗ).