В Крыму выставили на продажу АЗС Коломойского

"Власти" Крыма выставили на продажу пять автозаправочных станций, которые ранее принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому и были национализированы после воссоединения полуострова с Россией.

Об этом 30 августа 2017 г. сообщают Ведомости, ссылаясь на "пресс-службу министерства имущественных и земельных отношений региона".

Минимальная стоимость пяти АЗС оценивается в 107,2 млн руб.

"Правительство Республики Крым выставит на продажу путем проведения аукциона... недвижимое имущество (пять АЗС), закрепленное на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением Распорядительная дирекция имущества Республики Крым", - говорится в сообщении.

Деньги от продажи АЗС потратят на компенсационные выплаты крымским вкладчикам украинских банков.