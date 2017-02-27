В ЛДНР создали штабы по "национализации"

Сепаратисты намерены переориентировать предприятия украинской юрисдикции "в сторону России".

В Донецке и Луганске созданы штабы для контроля над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление, что фактически означает их национализацию. Об этом заявили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, передают сепаратистские СМИ.

"Я издал указ о создании штаба, который будет регулировать права трудящихся... Вы прекрасно знаете, что в связи с блокадой остановилась работа ЕМЗ (Енакиевский металлургический завод - ред.) и ряда других предприятий. Эти предприятия надо запускать, думать о людях... Это касается всех предприятий украинской юрисдикции", - сказал Захарченко.

Он отметил, что принял это решение, чтобы "обеспечить заработные платы".

В свою очередь Игорь Плотницкий отметил, что "созданный штаб намерен не удерживать предприятия "на плаву", но способствовать их дальнейшему развитию и переориентировать в сторону России".

"Неизбежность этого процесса для жителей Донбасса всегда была очевидна, а политическая беспомощность Киева лишь ускорила этот необратимый процесс", - пояснил глава луганских сепаратистов.

Как сообщал Корреспондент.net, главы ДНР и ЛНР пригрозили ультиматумом Киеву, если торговая блокада не будет снята до 00:00 среды 1 марта. Сепаратисты собираются ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, находящихся на подконтрольных им территориях, а также прекратить поставки угля.

В свою очередь замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что в ЛДНР не пойдут на "национализацию" предприятий, так как они окажутся никому не нужными.

В штабе торговой блокады считают, что у сепаратистов началась паника.

