В "ЛНР" получали пенсии 4 тысяч умерших граждан

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали выплаты пенсий умершим гражданам временно оккупированных территорий Луганской области

Правоохранители установили, что в 2016 году количество умерших, с банковских карточек которых продолжали снимать пенсии, составило почти четыре тысячи, сообщает пресс-центр СБУ.

В среднем из государственного бюджета таким гражданам ежемесячно выплачивалось 8 млн грн.

Сотрудники спецслужбы зафиксировали факты получения денег, начисленных умершим, представителями незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

СБУ получила неоспоримые подтверждения смерти почти 500 пенсионеров на территории Луганской области, временно подконтрольной пророссийским группировкам. СБУ передала информацию в Главноеу управление Пенсионного фонда Украины в области. Выплаты на эти счета прекращены, уже начисленные деньги возвращены в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, что боевики не пустили на Донбасс гуманитарную миссию ООН.

