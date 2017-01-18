В Лондоне началось рассмотрение дела о "долге Януковича"

Высокий суд Лондона во вторник, 17 января, начал рассматривать судебный спор между Россией и Украиной о евробондах на $3 млрд, по которым Киев допустил дефолт в 2015 году, сообщает Интерфакс.

По данным Financial Times, российская сторона настаивали на рассмотрении иска в ускоренном порядке (представление позиций сторон и вынесение решения на основе исследования кредитной документации), а не в рамках полномасштабного судебного процесса.

Однако представители Украины предоставили суду письменные разъяснения, в которых обосновали необходимость полномасштабного судебного процесса. В частности, к обстоятельствам дела просят отнести присоединение к России Крыма, которое создало проблемы для украинской экономики и ограничило ее возможности для погашения долга.

"Иск вызван и является частью более широкой стратегии незаконной, противоправной экономической, политической и военной агрессии России против Украины", - говорится в разъяснении.

По мнению украинской стороны, в свете этого соглашение по облигациям может быть аннулировано.

Однако представитель России подчеркнул, что Киев рассматривал облигации как действительные с момента их выпуска в 2013 году. Это зафиксировано в публичных заявлениях и в переговорах с МВФ.

При этом он настаивал на том, что спор касается "обычного долгового соглашения, подписанного по английскому праву", поэтому суд не должен рассматривать вопрос соответствия действий России в отношении Украины международному законодательству.

Судьей по процессу назначен Джастис Блэр, брат экс-премьера Великобритании Тони Блэра.

Справка: Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 млрд долл., полученному Украиной в декабре 2013 года в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций. "Российские" облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины ввел мораторий на выплату по "российским" бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

По оценкам юристов и экспертов долгового рынка, судебное разбирательство будет сложным и займет несколько лет.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска компании The Law Debenture Trust Corporation PLC, представляющей интересы Российской Федерации Возражения Украины против иска обосновывают, что договор о заимствовании является недействительным и таким, который не подлежит принудительному исполнению.