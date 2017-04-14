В мае украинцам планируют ввести абонплату на отопление

Несколько дней назад Министерство финансов опубликовало меморандум Украины с МВФ. В документе украинская власть взяла на себя обязательство вводить абонплаты на голубое топливо и отопление. Уже сейчас абонплата на тепло действует во Львове, Виннице и других городах, а с первого мая, согласно меморандуму, ее придется платить всем украинцам. Сайт "Сегодня" выяснил, как и когда в Украине могут ввести абонплату.

Что такое абонплата на отопление

Первым абонплату на отопление ввел Львов еще в 2006 году. Тогда чиновники пояснили: тепло горожане получают только в отопительный сезон, но чтобы его генерировать, содержать инфраструктуру, проводить ремонты - деньги нужны круглый год.

К примеру, семья во Львове, которая стабильно тратит в отопительный сезон один Гкал тепла в месяц, платит 1266,5 гривни (1213 гривен за само тепло и 53,4 гривни абонплаты) с октября по март и 26,97 гривни абонплаты с марта по октябрь. В то же время в Виннице круглый год платят абонплату в 26,3 гривни.

Однако, как отмечают эксперты, в большинстве украинских городов действует один тариф на тепло без абонентской платы. В этот тариф уже включены расходы на содержание инфраструктуры, а платить нужно только в отопительный сезон.

В меморандуме с Международным Валютным Фондом (МВФ) украинская власть взяла на себя обязательство ввести абонентскую плату на отопление для всех. "Мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, это позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы - все изменения вступят в силу с первого мая 2017-го", - говорится в документе.

"Мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, это позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы - все изменения вступят в силу с первого мая 2017-го", - говорится в документе.

Стоит отметить, что попытка ввести абонплату на газ уже была в конце прошлого месяца - однако на днях это решение отменили. В правительстве заявили, что введение абонентской платы на голубое топливо привело бы к подорожанию тепла. Кроме того, субсидия на абонплату согласно действующих постановлений не полагается.

Сколько в результате придется платить

"Все зависит от методологии", - поясняет эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев. К примеру, в тарифе "Киеэнерго" стоимость транспортировки и поставки занимает примерно 9%. Если тариф разделят на две составляющие, абонплата может составить примерно 100 гривен за Гкал.

Учитывая, что абонентскую плату разделят на весь год, в отопительный сезон стоимость тепла может снизиться.

"Если смотреть на европейский опыт, там существуют компании, которые строят станцию, готовит инфраструктуру. Компания предлагает воспользоваться этой инфраструктурой. И платить нужно не только за газ, электроэнергию, тепловую энергию, но и за пользование инфраструктурой. Это позволит компании возместить потраченный на объекты средства. Что касается существующих систем, я не думаю, что до изменения прав собственности на эти системы кто- то из операторов должен получать плату за мощность. Если так дальше пойдет, украинский потребитель будет платить еще и за наличие унитаза в своей квартире", - уверен Геннадий Рябцев.

"Если так дальше пойдет, украинский потребитель будет платить еще и за наличие унитаза в своей квартире", - уверен Геннадий Рябцев.

К слову, после введения абонентской платы на газ больше пришлось бы платить украинцам, которые тратят мало голубого топлива. К примеру, семья из трех человек в киевской многоэтажке с отоплением и горячей водой за месяц в среднем сжигает 13,2 кубометра газа (согласно социальной норме потребления). Без абонплаты на газ приходится платить 90 гривен, а после введения абонплаты - 146,4 гривни (79,2 по тарифу за газ и 67,2 гривни абонплаты).

На субсидиях планируют сэкономить несколько миллиардов гривен

В этом году, согласно главному финансовому документу, государство планировало потратить на компенсацию "коммунальный скидки" около 51 миллиарда гривен. За счет снижению соцнорм потребления, введения абоплаты и т.д. украинская власть планирует сэкономить четыре миллиарда гривен.

"До конца июля 2017 мы пересмотрим другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам для улучшения адресности; откорректируем социальные нормы в непиковые месяцы в течение отопительного сезона...Все изменения вступят в силу с первого мая 2017-го. Таким образом, это позволит ограничить расходы на субсидии до 47 миллиардов гривен", - говорится в меморандуме с МВФ.

Уже сейчас Кабмин принял решение сократить нормы потребления газа, тепла и электроэнергии на отопление с первого мая этого года. В этом отопительном сезоне субсидия покрывает 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне "коммунальную скидку" будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу - это еще 204 гривни.

В квартире такой же площади с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 гривен.

"Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами", - сказал "Сегодня" эксперт в энергетической сфере Валентин Землянский.

Александр Литвин

Минпромhttp://www.minprom.ua/digest/228417.html