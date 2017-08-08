В МАУ втрое уменьшили количество "лоукост"-билетов после выхода Ryanair из Украины

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" уменьшила свое лоукост- предложение, когда Ryanair отменил рейсы из Украины

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью сайту "Обозреватель".

Говоря о статистике, он рассказал, что как только Ryanair заявил о том, что зайдет в Украину, в МАУ сразу начали предлагать специальные акции на билеты.

По его словам, до этого "лоукост-цену" имел только лишь 1% билетов МАУ, а после захода Ryanair их количество составляло 12%.

"После того, как Ryanair заявил, что из-за позиции аэропорта Борисполь, который защищает интересы МАУ, не будет летать в Украину, сразу количество таких суперпредложений билетов на сайте МАУ упало до 4%. Совпадение? Я считаю, точно нет", - отметил Омелян .