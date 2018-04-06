В МЭРТ прогнозируют рост ВВП на уровне 4% к 2021 году

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) опубликовало консенсус-прогноз экономического развития Украины до 2021 года, согласно которому, рост ВВП достигнет 4%. Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

Так, согласно расчетам экспертов, экономический рост нашей страны в 2018 году составит 3,2%, тогда как в 2019 году - 3,1%, в 2020 году - 3,3%.

Уровень инфляции, согласно прогнозам, в 2018 году составит 9,7% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года), в 2019 году - 8%, в 2020 году - 6,8%, в 2021 году - 6,4%.

"Консенсус-прогноз" - это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны на основе экспертных оценок участников опроса. Все обобщенные макропоказатели, приведенные в консенсус-прогнозе, рассчитаны как медиана.

Напомним, Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует размер государственного долга Украины в 2018 году на уровне 72,3% ВВП.