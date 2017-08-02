В МИД РФ назвали условия сохранения транзита газа через Украину

Сохранение транзита российского газа через территорию Украины возможно только при конкурентоспособных тарифах и снятии Киевом всех претензий с "Газпрома", сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

"Сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома", - сообщила директор Департамента информации и печати МИД России Анастасия Фёдорова.

По ее словам, концепция строительства "Северного потока - 2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам.

Читайте также: Германия сняла запрет на доступ "Газпрома" к газопроводу Opal в обход Украины

Как сообщалось ранее, Украина нарастила запасы газа в подземных хранилищах до 13 млрд кубов, что на 20% больше по сравнению с 2016 годом.

Напомним, что в первом полугодии 2017 года в Украине добыто 10,3 млрд кубометров газа, что на 300 млн кубометров, или на 3% больше, чем в первом полугодии 2016 года.