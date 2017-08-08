В МинАП рассказали о приоритетных отраслях для господдержки в 2018 году

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины (МинАП) рассказали о приоритетных отраслях для государственной поддержки в 2018 году. Об этом рассказала замминистра аграрной политики Елена Ковалева, сообщает пресс-служба МинАП.

"В следующем году мы акцентируем внимание на развитии животноводства и переработке продукции в небольших объемах, в частности, на кооперативных началах. Ведь потенциал этой отрасли раскрыт частично: 90% фермерских хозяйств ориентированы на растениеводство и лишь 1,8% - на животноводство", - заявила Ковалева.

По ее словам, в приоритете господдержки также будет садоводство. В министерстве планируют выделить средства на холодильное оборудование и профинансировать новые отраслевые проекты.

Ковалева добавила, что планируется профинансировать животноводство в несколько этапов. Во-первых, часть средств пойдет на поддержку роста поголовья скота, закупку молодняка крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. Во-вторых, средства будут инвестироваться в строительство животноводческих ферм. В-третьих, впервые значительная часть средств пойдет на приобретение перерабатывающего оборудования - частичную компенсацию его стоимости.

Предполагается, что для фермерских хозяйств процент компенсации может составить около 30%. Кроме того, государственная поддержка будет направлена на развитие зерновой и крупяной отраслей.

"Сейчас мы размышляем над созданием программы поддержки для новых фермерских хозяйств. Хотим предоставить сельскохозяйственным кооперативам и хозяйствам приоритетное право в получении поддержки процентной ставки по кредитам. В этом году на это мы выделили 300 млн гривен", - резюмировала Ковалева.

Напомним, ранее сообщалось о заявлении МинАП, что Государственное предприятие "Артемсоль" по результатам I полугодия 2017 года получило 73,3 млн гривен чистой прибыли, что практически в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.