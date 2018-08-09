В Минэкономразвития не видят смысла отменять поезда в Россию

В Министерстве экономразвития сообщили, что не рассматривают прекращение железнодорожного пассажирского сообщения с РФ как инструмент экономического воздействия. Об этом передает УНН.

"Минэкономразвития не рассматривает прекращение пассажирского сообщения в качестве инструмента экономического воздействия или в качестве составляющей меры по противодействию транзитной агрессии РФ", - подчеркнули в МЭРТ.

В Министерстве рассказали, что не могут комментировать вопрос убытков от прекращения пассажирского железнодорожного сообщения с РФ, поскольку это компетенция другого министерства.

В свою очередь, в МЭРТ добавили, что при рассмотрении этих вопросов необходимо понимать полную картину составляющих гибридной войны, которую осуществляет РФ. В качестве примера в МЭРТ привели применение Россией ограничений по транзиту украинских товаров и международного транзита грузов с территории Украины через свою территорию с 1 января 2016 года.

Ранее сообщалось, что Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян отметил, что прежде всего рассматривается прекращение пассажирского сообщения с РФ, но так как это "повлечет недовольство людей, то что-либо говорить на эту тему слишком рано".

В свою очередь эксперт общественной организации "Евро-Патруль" Вячеслав Коновалов считает, что разговоры о том, что Украина может отменить ж/д сообщение с Россией являются популизмом, носят скорее политический характер и на сегодняшний момент реализовываться не будут.

Как ранее сообщал UBR, ОАО "Российские железные дороги" перевело все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка- Миллерово в обход Украины. Речь идет о 62 парах пассажирских поездов и 30 парах грузовых поездов.