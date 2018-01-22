В Минэкономразвития переписали правила для украинских туристов

Минэкономразвития опубликовало на своем сайте проект закона, регулирующий туристическую отрасль в Украине. Вместе с новыми порядками в нее имплементируют европейский опыт, а украинское законодательство в этой сфере гармонизируют с нормами международного права.

И хоть рынок, в целом, положительно относится к обновлению морально устаревшего закона о туризме, к новому документу есть ряд принципиальных вопросов, пишет UBR.

Ключевые требования к участникам рынка состоят из нескольких составляющих. Во-первых, участие в туристической отрасли смогут принимать только субъекты предпринимательской деятельности. Если сегодня отдельные специалисты (экскурсоводы, гиды и т.д.) могут работать и без статуса физлица- предпринимателя, то после принятия законопроекта все без исключения обязаны будут проходить государственную регистрацию.

Во-вторых, изменятся подходы к страхованию туристов. Сегодня турист на свое усмотрение выбирает условия страхования или вообще пренебрегает страховкой. Впредь же минимальную сумму медицинского полиса планируют установить на уровне эквивалента 30 000 евро, а страховки при несчастном случае - на суму не менее 10% от суммы медицинской.

"Видимо, это связано с теми неприятными ситуациями, в которые наши граждане попадали на отдыхе за рубежом - нуждались в медицинской помощи, либо вообще погибали. А затем необходимо было, в том числе и представителям государства, решать проблему с финансированием лечения, возвращения в Украину, перемещения останков. После принятия закона, государство перекладывает всю ответственность на туристов", - отметил в разговоре с UBR.ua адвокат Дмитрий Гутгарц.

В-третьих, более детально выписаны условия финансового гарантирования деятельности туроператоров и турагентов. Законопроект предлагает наделить их правом выбора между гарантией банка и страхованием ответственности. Сегодня же речь идет только о гарантии банка или другого кредитно- финансового учреждения. При этом размер гарантии или страховая сумма зависят от финансовых результатов прошлого года.

В-четвертых, для выхода на рынок новых игроков установлена фиксированная сумма банковской гарантии в размере эквивалентном 50 тыс. евро для туроператора и 10 тыс. евро для турагента.

Сегодня размеры финансовой гарантии значительно ниже, соответственно и расходы по организации турбизнеса могут вырасти. Ведь они напрямую зависят от размера финансового обеспечения. Здесь могут возникнуть сложности для выхода на рынок небольших субъектов, с незначительным финансовым ресурсом, считают эксперты.

В-пятых, новые требования к помещению, где размещается турагент или туроператор, хоть и продиктованы заботой о потребителе (например, вход должен быть оборудован для людей с инвалидностью) но, к сожалению, не всегда выполнимы. Поэтому могут привести к повышению размера арендной платы, либо к дополнительным затратам субъектов рынка по обеспечению требований закона.

"В итоге все это может отразится на конечной стоимости услуг", - добавил Дмитрий Гутгарц.

Некоторые участники рынка и вовсе уверены, что законопроект только усугубляет недостатки старого закона. В первую очередь, возникают вопросы по введению обязательного лицензирования всех субъектов туристической отрасли.

"В проекте закона якобы ликвидируется понятие лицензии, которые сейчас обязательны только для туроператоров, и вводится понятие "декларация", требования к которой слово в слово повторяют требования к лицензии туроператора в нынешней версии закона. Не говоря уже о том, что и требования эти, которые автоматически переписываются из редакции в редакцию, в век цифровых технологий, е-коммерции и т.д. уже давно устарели. Заявляя громко на весь мир о дерегуляции бизнеса и сокращении госрегулирования в Украине, авторы проекта, наоборот, усиливают давление на турбизнес, подменяя понятия", - заметила UBR.ua соучредитель Клуба путешественников НавколоUA Ксения Вехетек.

Сомневаются представители отрасли и в необходимости увеличения лимита ответственности в форме банковской гарантии или страхового платежа. Дело в том, что сейчас данная страховка тоже есть, только на меньшую сумму, но и она не работает.

"Надо было сосредоточиться на отработке механизма - в какой момент, кому, как выплачиваются страховые суммы. Мы уже видели много банкротств, ни разу эта страховка не сработала. И сейчас вместо изменения алгоритма ее просто увеличивают. В реальности, если агентство банкротится, сумма убытков намного больше любой гарантии", - подметила в беседе с UBR.ua эксперт туристического рынка Татьяна Куценко.

Сейчас гарантия для туроператора равна 20 тыс. евро (сумма, которая выплачивается в порядке очередности пострадавшим турагентствам. Для агентов эта сумма составляет 2 тыс. евро (выплачивается пострадавшим туристам, если банкротится агент).

Вот только если банкротится туроператор, суммы ущерба исчисляются миллионами евро (агенты, как правило, не банкротятся). Бывает и так, что исчезает банк или страховая, в которой у агента оформлена гарантия.

До конца не ясно, что делать с "серыми" турагентствами, от которых каких- либо компенсаций в принципе добиться будет очень сложно. Даже после имплементации данного законопроекта.

"Как и раньше, непонятен механизм действия фингарантии или банковской гарантии. В наших реалиях, когда турагенты на 80% работают не совсем в белую, то рассчитать их гарантию будет невозможно", - заметила UBR.ua руководитель операторской компании Ольга Михайличенко.

А вот с уже известными пробелами нынешнего туристического законодательства авторы проекта бороться не стали. К примеру, в документе остается юридическая уловка - чтобы начались выплаты, туроператор или турагенство должно быть в судебном порядке признано банкротом. Как известно, суды по Идриска-тур, лопнувшей в августе, еще даже не начинались. Суды по Слободе- тур, обанкротившейся в 2003 г., закончились года два назад.

По словам экспертов, большое упущение нового документа в том, что его авторы не разграничивают внешний и внутренний туризм. Хотя очевидно, что одни и те же требования не могут применяться к этим двум направлениям, поскольку ни объемы рынков, ни размеры потоков на них не сопоставимы.

В этом контексте возникает логичный вопрос: почему все требования по финансовой гарантии, размере страховой компенсации в проекте представлены в евро, если мы говорим и о внутреннем туризме тоже?

"То, что посильно киевскому экскурсоводу, с его объемами работы, не потянет экскурсовод, к примеру, из Лубнов. Поскольку 5-7 групп иностранных туристов в неделю и 2-3 группы украинских школьников в год - это не одно и тоже. А требования к ним совершенно идентичны, особенно в части финансового обеспечения права на свою деятельность. Внутренний туризм вообще не брался во внимание при разработке документа", - говорит Ксения Вехетек.

По мнению некоторых представителей рынка, в нынешней редакции законопроект открыто отстаивает интересы крупных международных туроператоров, страховщиков и, возможно, даже ряда экскурсоводов украинских мегаполисов. И, по сути, полностью убивает сегмент внутреннего украинского туризма.

Источник: Хвиля

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