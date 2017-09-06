В Минэнергетики подтвердили наличие дефицита газового угля в Украине

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина ощущает нехватку газовой группы угля для замещения антрацита.

Об этом он сообщил на заседании правительства, передает Корреспондент.

"На сегодняшний день мы ощущаем нехватку газовой группы угля, производимой на территории Украины", - сказал Насалик.

Он добавил, что в 2017 году потребление антрацита снизилось на 3,5 млн тонн, в следующем - должно снизиться еще на 3 млн тонн.

Насалик также обратился к Министерству финансов с просьбой выделить средства на инвестиции в добычу, так как, по его словам, за последние 4 года они были равны нулю.

Тем не менее, порт Южный 8-12 сентября примет три судна с импортным антрацитом для украинских электростанций. О

"С 8 по 12 сентября у нас пик поставки энергетического угля марки А - поступят три судна в порт Южный", - сказал он, добавив, что вся инфраструктура готова к приему угля.