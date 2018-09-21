В Минфине назвали самый большой вызов для госбюджета-2019

И. о. министра финансов Оксана Маркарова заявила, что самым большим вызовом для бюджета на 2019 год является государственный долг.

Об этом она сказала во время выступления в Верховной Раде, передает Экономическая правда.

"Долг - самый большой вызов нашего государственного бюджета на 2019 год. 417,4 млрд гривен - беспрецедентная цифра, которую в следующем году нам с вами придется потратить на погашение и обслуживание долга", - сказала Маркарова.

"Та реструктуризация, которая была проведена правительством и поддержана парламентом, дала нам место в предыдущие несколько лет для того, чтобы экономика развивалась", - заявила в. о. министра.

"В 2019 году мы возвращаемся к пиковым нагрузкам по обслуживанию долга, и они полностью обеспечены в нашем бюджете. Именно потому, что это большой риск для дальнейших бюджетов, мы приняли стратегию управления госдолгом, и за три года уменьшим процент долга к ВВП до 49%" , - подытожила она.

