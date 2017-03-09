В Минфине сообщили, когда будет опубликован Меморандум о сотрудничестве с МВФ

Текст Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом будет опубликован по стандартной процедуре после заседания Совета директоров Фонда, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

По информации министерства, дата заседания совета директоров МВФ о выделении Украине очередного транша будет назначена в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года - после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов. До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 миллиард долларов и выполнила для этого ключевые условия, а именно - приняла госбюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка "ПриватБанк". Вместе с тем заседание Совета директоров по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось.

В начале марта Украина согласовала Меморандум с МВФ. И, как ожидается, заседание Совета директоров по Украине состоится во второй половине марта.