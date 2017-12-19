В Мининфраструктуры хотят пустить метро в аэропорт "Борисполь"

Каськив с Януковичем взяли у Китая кредит на "Воздушный экспресс" и потратили 50 млн долларов. Украинские чиновники, думают, что делать с этим проектом.

На заседании комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и КНР в начале декабря одним из вопросов был незакрытый проект "Воздушный экспресс", сообщил замминистра инфраструктуры Виктор Довгань.

"Это проект сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь, на который был выделен китайский кредит в 372 млн долларов. Потратили 50 млн. В результате нет ни экспресса, ни долларов. Продолжаются переговоры об изменении процентной ставки и самого проекта. Пока окончательного решения нет", - сказал Довгань в интервью изданию LIGA.net.

Замминистра отметил, что первоначально план главы Госинвестпроекта Владислава Каськива предусматривал запуск скоростной электрички. Однако выяснилось, что она будет вызывать помехи в работе аэронавигационного оборудования аэропорта, а это безопасность полетов. Позже рассматривался вариант подземного тоннеля, но он существенно дороже первоначального замысла.

"Мы предлагаем запустить дизельные поезда. В таком случае проект обойдется в 120 млн долларов. Есть второй вариант, который предлагает Киев и поддерживает министр инфраструктуры, - пустить в Борисполь ветку метро. На время строительства (как минимум на два года) будет частично ограничено движение по Бориспольской трассе. Кроме того, этот проект дороже - 300 млн долларов. Его основное преимущество в том, что с помощью метрополитена из любой точки Киева можно будет без проблем и дешево попасть в аэропорт", - сообщил Довгань.

При этом он добавил, что оба проекта на рассмотрении правительства, которое должно определиться с окончательным вариантом.

Напомним, что в течение 2011-2013 годов ведомство Владислава Каськива Госинвестпроект продвигало проект скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь". Планировалось, что "Воздушный экспресс" будет построен китайскими компаниями за счет китайского кредита. Несколько раз Каськив давал старт строительству и объявлял сроки его завершения.