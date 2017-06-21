В Мининфраструктуры заявляют, что оснований для автоматического продление контракта Балчуна нет

Сегодня в УЗ заявили, что считают контракт с Балчуном автоматически продленным до 5 июня 2019 года

Оснований для автоматического продления трудового контракта с председателем правления ПАО "Укрзализныця" Войцехом Балчуном - нет. Об этом говорится в ответе пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины (МИУ) на запрос издания "Дело.ua".

"Контракт подписан на один год, срок действия с 06.06.2016 до 05.06.2017. Договор не содержит нормы относительно автоматического продления. Все изменения в контракт вносятся путем подписания дополнительных соглашений к нему. В случае, если контракт будет досрочно прекращено по инициативе Высшего органа управления (Кабинет министров Украины, - ред.), выплачивается выходное пособие в размере 6 месячных окладов", - сообщили в пресс-службе МИУ.

Сегодня в УЗ заявили, что считают контракт с Балчуном автоматически продленным до 5 июня 2019 года. В компании объяснили, что согласно законодательству срок полномочий председателя правления общества составляет 3 года, и так как Кабинет министров не расторгал контракта с Балчуном, он считается формально продленным.

"В соответствии с действующим законодательством председатель правления ПАО "Укрзализныця" назначается и освобождается от должности исключительно Кабинетом министров Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 апреля 2016 года Кабмин назначил главой "Укрзализныци" поляка Войцеха Балчуна, а 1 июня одобрил с ним контракт.