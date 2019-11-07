В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии за октябрь

Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил, что средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 гривен

Об этом он сказал в ходе брифинга, информирует Depo.ua.

"Начисление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, независимо от даты начала отопления домов, происходит с 15 октября. Уже сейчас мы начисляем эти виды помощи за октябрь. В среднем размер субсидии по Украине составил 539 грн, а льготы - 418 грн", - сказал Музыченко.

Он подчеркнул, что теплая погода в Украине позволит сэкономить получателям льгот и субсидий.

"Начисление выплат все равно осуществляется с 15 октября, а отопление включили позже, - люди смогут сэкономить до 200 грн за месяц", - пояснил чиновник.

"В проекте бюджета на 2020 год на программу субсидий заложено около 47 млрд грн. Этой суммы хватит на всех, кому нужна государственная помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг", - добавил заместитель министра.

Напомним, 5 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что задача правительства по субсидиям заключается в том, чтобы малообеспеченная семья, домохозяйство, в среднем не тратили на коммунальные услуги более 15% от своего совокупного дохода.