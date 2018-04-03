В Минсоцполитики пообещали еще 10 лет не повышать пенсионный возраст

Проведенная в Украине пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев, по крайней мере, еще на десять лет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на главу министерства Андрея Реву.

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - добавил министр.

Как напомнила пресс-служба, Международный валютный фонд настаивал на повышении в Украине пенсионного возраста. При этом, украинское правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике, отметила пресс-служба.

"Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега работает 15 лет. Почему мы должны с ним вместе идти на пенсию в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже", - отметил Рева.

Ранее сообщалось, что военные начнут получать повышенные пенсии с середины марта.