В Минсоцполитики пояснили, как пройдет монетизация субсидий

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что монетизацию субсидий для домохозяйств планируют провести в два этапа.

Об этом он сообщил в эфире "112 Украина".

"На первом мы планируем монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление, то есть используют газ или электроэнергию для отопления помещений. Им мы планируем выдавать средства, установив серьезную ответственность за неуплату коммунальных услуг", − отметил Рева.

Второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление.

"Следующий этап, − выдавать тем, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление. Там, мы считаем, должны быть спецсчета, с карточками, потому что если, например, вы не платите за жилищно-коммунальные услуги и у вас индивидуальное отопление, вас исполнитель услуги может в любой момент просто лишить этой услуги. Для того, чтобы ее восстановить, вам надо заплатить", − подчеркнул министр.

Рева отметил, что в этом случае планируется ввести спецсчет, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами многоквартирных домов отключают весь дом.

По его словам, по окончанию сезона, если человек рассчитался и у него остались средства, он может их снять и использовать так, как считает нужным.

Также он напомнил, что с 1 января 2018 года первый этап монетизации предусматривал переход на денежные расчеты между бюджетом и предприятиями- исполнителями коммунальных услуг.

Следующий этап, когда средства должны направляться из бюджета не предприятиям, а гражданам, которые будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, планируется ввести с 1 января 2019 года.

Напомним, ранее мы сообщили, что по словам Ревы, проведенная в Украине пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев, по крайней мере, еще на десять лет.