В Минсоцполитики рассказали о новых переменах для военных пенсионеров

Министр социальной политики Андрей Рева считает, что нужно немедленно решать проблему военных пенсий в Украине, и для этого потребуется внесение изменений в законодательство.

Об этом сообщают украинские СМ.

По словам Ревы, проблема военных пенсий заключается в том, что на протяжении 22 лет людей обманывали, а потом с ними начали разговаривать честно.

Поэтому, по мнению министра, нужно сделать отдельный перерасчет, чтобы отдать людям заработанные деньги, уже после этого продолжить работу над законопроектом.

Также он подчеркнул, что у офицера, который был на передовой, получается 95% соответствующей суммы денежного обеспечения.

"Хотели сломать эту несправедливую систему, но не дали. Кто? Некоторые наши доблестные тыловики, которые опираются на ими же прикормленных руководителей общественных организаций", - подытожил Рева.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в соответствии с решением правительства все военные в апреле получат доплаты к пенсиям за январь- март. С первого мая правительство начинает системную выплату уже повышенных военных пенсий.