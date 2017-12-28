В Минсоцполитики зафиксировали уменьшение количества бедных в Украине

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что в стране уменьшилось количество населения, чьи доходы меньше, чем реальный прожиточный минимум.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"По данным Государственной службы статистики и согласно методик, используемых международными организациями, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности в Украине упал до 39,4% с 54,5%", - сказал глава Минсоцполитики.

Он также добавил, что среди украинцев, которые работают, количество людей с доходами меньше прожиточного минимума уменьшилось от 45,4% до 26,1%.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине осовременят (повысят) пенсии военным пенсионерам и другим силовикам.