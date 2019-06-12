В Минюсте организовали схему откатов на тендерах для тюрем

Чиновников требовали от предпринимателей 30% от суммы договоров

В Киеве при получении взятки задержаны сотрудники подразделения по вопросам исполнения наказаний и пробации Министерства юстиции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В задержании принимали участие оперативники управления защиты экономики Национальной полиции в Киевской области, следователи территориального управления Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве военной прокуратуры Центрального региона.

В ведомстве уточнили, что сотрудники Минюста организовали коррупционную схему поставки товаров в исправительные заведения и предоставления в аренду имущества.

"Руководитель одного из управлений Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции вместе со своим заместителем и начальником отдела в течение нескольких месяцев требовали и получали от предпринимателя неправомерную выгоду - 30% от суммы договоров", - сообщили в МВД.

Чиновники были задержаны во время получения очередного "отката" - 20 тыс. грн. На данный момент проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов этого дела. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Минимальное наказание по данной статье - штраф от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 12750 до 25500 грн). В худшем случае подозреваемым может грозить от 8 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.