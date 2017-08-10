В Moody's назвали последствия расширенных санкций США для "Газпрома"

Санкции могут ослабить позицию "Газпрома" на переговорах с Украиной о новом соглашении о транзите газа

Расширенные санкции США негативны для кредитоспособности ПАО "Газпром" и российского топливно-энергетического комплекса в целом, поскольку затрагивают экспортные трубопроводы и международные проекты в этом секторе, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, передает Интерфакс-Украина.

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В документе отдельно упоминаются проекты газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", которые "Газпром" планировал завершить до конца 2019 года. Однако санкции могут задержать реализацию обоих проектов, а также помешать компании использовать проектное финансирование для их осуществления, считают аналитики Moody's.

Кроме того, санкции могут ослабить позицию "Газпрома" на переговорах с Украиной о новом соглашении о транзите газа.

Еврокомиссия посчитала, что под санкциями могут оказаться 8 проектов: Baltic LNG, "Голубой поток" (Eni и "Газпром"), нефтепровод "Каспийский трубопроводный консорциум" (Shell, Eni и "Роснефть", "Северный поток 1" (европейские компании и "Газпром"), "Северный поток 2" (европейские компании и "Газпром"), расширение "Сахалин-2" (Shell и "Газпром"); месторождение Шах-Дениз и Южно-Кавказский трубопровод (ВР и "ЛУКОЙЛ", месторождение Зохр (Zohr - BP, Eni и "Роснефть").

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в прошлую среду подписал закон, который предусматривает дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР, а также фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции. Теперь президенту США придется уведомлять Конгресс о намерении снять санкции с России, а у Конгресса будет 30 дней, чтобы блокировать такие изменения.

Закон предусматривает кодификацию уже действующих против России ограничений. Будут ограничены возможности американских компаний участвовать в совместных энергетических проектах, в которых доля российских партнеров превышает 33% (ранее действовало ограничение в 50%). Кроме того, Вашингтон будет выступать против газопровода "Северный поток 2", так как он "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики".

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Кроме того, через 180 дней после вступления закона в силу власти США должны представить Конгрессу доклад о результативности санкций и их влиянии на госдолг РФ, госкорпорации и российских олигархов. "Потенциально, это положение может привести к дополнительным санкциям и усилить нежелание инвесторов и подрядчиков работать с Россией", - резюмирует Moody's.

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