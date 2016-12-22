В Москве на 80-м году жизни умер внук Сталина

В четверг, 22 декабря в Москве в возрасте 80 лет умер внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили. Сообщается, что он умер на улице, около своего дома.

"Он скончался", - рассказал агентству РБК сын Яков Джугашвили.

Издание Life сообщило, что мужчина скончался на северо-востоке Москвы. Его нашли около дома на улице без сознания. Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти внука Сталина не удалось. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть.

Евгений Яковлевич Джугашвили родился 10 января 1936 года в Урюпинске. Кандидат исторических наук, кандидат военных наук, профессор. С 2001 года он возглавлял Новую коммунистическую партию Грузии. Гражданин и России, и Грузии.