В МВФ надеются на "быстрый результат" в переговорах с Украиной

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен прокомментировал ожидания Фонда от запланированного визита в Украину, который стартует в четверг, 14 ноября.

Как сообщил он в интервью "Голосу Америки", Украина достигла прогресса в вопросе очистки банковского сектора, стабилизации макроэкономики, фискальной и монетарной политики. Однако, структурные реформы Фонд разочаровали.

"Нас особенно беспокоят вопросы коррупции и управления, я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере", - сказал Томсен.

Он добавил, что важно "сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию". Тем не менее в МВФ надеются на достижение быстрого результата в переговорах.

"Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте посмотрим", - резюмировал Томсен.

Накануне министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Миссия МВФ начнет свою работу в Киеве 14 ноября.

Напомним, миссия МВФ работала в Украине с 11 по 26 сентября, однако уехала без какой-либо конкретики, сообщив лишь, что обсуждение продолжится. Замглавы НБУ Катерина Рожкова утверждает, что МВФ заморозил переговоры с Украиной из-за спора о национализации ПриватБанка.

ATR.ua

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