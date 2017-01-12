В МВФ назвали последнее условие для четвертого транша Украине

Для пересмотра программы перед выделением четвертого транша от Международного валютного фонда, Украине осталось активизировать реформу энергетического рынка.

Такое заявление сделал директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

Он подчеркнул, что пересмотр программы может состоятся через несколько недель.

- Я вам скажу, почему. Потому что мы видим хороший прогресс в реализации мер, необходимых для завершения третьего пересмотра программы EFF общим размером в $17,5 млрд, - сказал Райс.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что четвертый кредитный транш от Международного валютного фонда Украина сможет получить в первой половине 2017 года.