В МВФ назвали пять условий получения Украиной следующего транша

При рассмотрении вопроса выделять или нет Украине транш в рамках программы МВФ по Украине будет обращаться внимание на реализацию пяти основных мероприятий.

Об этом рассказали в офисе представителя МВФ в Вашингтоне в ответ на запрос "Укринформа".

"Рассмотрение Советом директоров четвертого пересмотра будет возможным, когда будет реализована политика, необходимая для этого просмотра. Как мы уже отмечали, основное внимание четвертого просмотра сосредотачивается на реализации нескольких основных мер, включая пенсионную реформу, формирование антикоррупционного суда, политику в области энергетики, бюджет на 2018 год и пересмотр закона о приватизации", - отметили в Фонде.

При этом подчеркивается, что несмотря на определенный прогресс в Украине, МВФ все еще ожидает выполнения некоторых действий со стороны украинской власти.

В этой связи приводятся слова первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона, что "Украина должна воспользоваться благоприятной внешней средой для продвижения реформ и перехода от стабилизации к росту".

Ранее "Страна" сообщала, что визит миссии МВФ в Украину пока не запланирован, - заявление.

Также у Киева остался последний шанс получить 600 млн евро от ЕС до конца года.