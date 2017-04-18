В МВФ объяснили почему в Украине невозможно повысить пенсии

Украинцы выходят на пенсию гораздо раньше, чем в Евросоюзе, а социальных взносов достаточно для выплаты половины пенсий. Поэтому пенсионная система не может инициировать повышение.

Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден в статье для Экономической правды.

- Почти две трети пенсионеров получают минимальную пенсию, которая немного выше уровня бедности. Это создает существенные социальные проблемы, но пенсионная система вряд ли может платить более высокие пенсии, - рассказывает Рон ван Роден.

В МВФ подчеркнули, что в Украине 12 млн пенсионеров (примерно 30% населения), а теневая экономика создала долю работников, за которых не платят взносы социального страхования.

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В МВФ также сообщили, что если ничего не изменить - Пенсионный фонд не сможет выплачивать пенсии даже на уровне прожиточного минимума (1544 грн).

К слову, с 1 октября Кабинет министров инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров.