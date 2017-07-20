В МВФ озвучили условия для очередного транша кредита Украине

Ключевыми требованиями завершения четвертого пересмотра программы EFF с МВФ являются пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией, сообщил официальный представитель Фонда Уильям Мюррей.

"Четвертый пересмотр программы советом директоров возможен после того, как требуемые в рамках этого пересмотра реформы будут имплементированы. Основными из них являются пенсионная реформа, меры по ускорению приватизации и конкретные результаты в борьбе с коррупцией", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне.

Мюррей добавил, что в рамках четвертого пересмотра важными также являются продолжение фискальной реформы и реформа энергетического сектора.

Что касается земельной реформы, по словам представителя МВФ, она по- прежнему является важным условием программы. Вместе с тем, чтобы достичь консенсуса по ключевым вопросам, необходимо отсрочить ее до конца года.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 году Украина получила только два транша - 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов - в августе. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш - на 1 млрд долларов, в апреле 2017 года МВФ выделил Украине четвертый транш - на 1 млрд долларов.

4 апреля 2017 года МВФ обнародовал Меморандум сотрудничества с Украиной, в котором сказано о необходимости ускорения темпа реформ. Создание в Украине прозрачного рынка земли в МВФ назвали одним из необходимых условий построения современной рыночной экономики. Также правительство обязалось провести пенсионную реформу и усилить борьбу с коррупцией.

В начале июля Гройсман сообщил о намерении исключить земельную реформу из программы сотрудничества с МВФ.

До летних каникул Рада приняла в первом чтении пенсионную реформу, которая предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, у которых нет длительного официального стажа.