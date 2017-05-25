В МВФ прокомментировали договоренность о продлении сокращения добычи нефти странами ОПЕК

Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс, комментируя договоренность в Вене стран-членов ОПЕК о продлении соглашения о сокращении объемов добычи нефти до марта 2018 заявил, что новая договоренность ведущих стран-экспортеров нефти на время поддержит цены, но со временем будет нивелирована добычей сланцевой нефти в США, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Мы считаем, что на время это поможет нефтедобывающим странам, поскольку спотовые цены (цены за наличный расчет при немедленной поставци- ред.) повысились сразу после того, как в середине мая Саудовская Аравия и Россия изначально согласовали продление соглашения", - сказал он.

"В среднесрочной перспективе, как мы ожидаем, производители сланцевой нефти в США компенсируют сокращение добычи в ОПЕК...таким образом, среднесрочные последствия, на наш взгляд, будут ограниченными", - отметил Д.Райс.

Представитель МВФ отметил, что прогнозы самого фонда по ценам на нефть будут пересматриваться при очередном обновлении прогнозно-аналитического доклада о состоянии и ближайшим перспективам мировой экономики.

Выпуск этого обновления ожидается в июле.

Напомним, страны-члены ОПЕК на встрече в Вене договорились продолжить соглашение по сокращению объемов добычи нефти до марта 2018 года.