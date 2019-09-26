В МВФ сделали заявление о работе в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая начала работу в Киеве 11-12 сентября, завершает свой визит в Украину.

"Сегодня заключительный день работы миссии, и встречи продолжаются", - сообщили агентству УНИАН в украинском представительстве МВФ.

По информации представительства, заявление по итогам работы миссии ожидается завтра, 27 сентября.

В представительстве фонда не стали комментировать публикации СМИ о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности о новой программе МВФ из-за ситуации вокруг ПриватБанка, возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

Напомним, по данным СМИ, Киев и МВФ вели переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования EFF. При этом министр финансов Оксана Маркарова также заявляла о том, что новая программа может стать последней, так как в дальнейшем наша страна сможет обходиться без поддержки МВФ.

Предыдущая миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, однако уехала ни с чем. Тогда представители фонда решили дождаться результатов парламентских выборов в Украине и назначения нового Кабинета министров.