В МВФ сообщили о прогрессе в работе с Украиной

В четверг, 23 февраля, основной кредитор Украины Международный валютный фонд отмечает значительный прогресс в работе с Украиной, однако не оглашает дату даты заседания Совета директоров Фонда по вопросу предоставления украинской стороне четвертого транша, передает УНИАН.

Об этом рассказал сказал глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.

"У нас нет четкой даты заседания Совета директоров. Но у нас не поменялась позиция, которую мы озвучивали пару недель назад. Мы продолжаем дискуссии. Полагаем, что технические детали сотрудничества будут решены, и мы сможем представить третий пересмотр программы реформ на заседание Совета директоров в ближайшие недели", - сказал Райс.

Как известно, очередной кредитный транш, который ожидает Украина от МВФ, составляет один миллион долларов.

Информации о том, какие именно технические вопросы пока что не согласованы, представитель МВФ не разглашает, лишь отметив, что они касаются пенсионной реформы, реформы госуправления, борьбы с коррупцией и ряда других вопросов.

"Власть согласилась с необходимостью всеобъемлющих реформ, в том числе в отношении пенсий, управления, вопросам, связанным с коррупцией. Существует некоторое количество направлений, по которым дискуссии продолжаются", - констатировал Райс.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 21 февраля, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что Украина и МВФ вышли на финальный этап подписания меморандума о сотрудничестве.