В НАБУ опровергли изъятие "всех серверов" "Киевстара"

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заверяют, что информация об изъятии всех серверов "Киевстара" не соответствует действительности.

Об этом говорится на странице НАБУ в твиттере.

"Информация о якобы изъятии НАБУ всех серверов Киевстар, распространенная СМИ со ссылкой на нардепа Ольги Червакову, не соответствует действительности", - отметили в бюро.

Ранее народный депутат Украины Ольга Червакова (фракция "Блок Петра Порошенко") в фейсбуке сообщила, что на встрече с депутатами в среду генпрокурор Юрий Луценко сообщил об изъятии Национальным антикоррупционным бюро всех серверов у этого мобильного оператора.

Напомним, что в начале 2018 года в главном офисе компании "Киевстар" проводила обыск Государственная фискальная служба, которая считает, что оператор недоплатил почти 1,5 миллиарда гривен в бюджет Украины.