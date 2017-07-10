В НАБУ почти 400 дел на 84 миллиарда гривен

По материалам расследований детективов агентства в суд направлено 75 дел.

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 381 уголовное дело на общую сумму 84 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в понедельник, 10 июля.

"В работе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины сейчас находится 381 уголовное производство, размер предмета преступления в которых составляет 84 миллиарда гривен. В совершении уголовных коррупционных правонарушений детективы НАБУ подозревают 221 лицо", – отметили в ведомстве.

Кроме того по материалам расследований НАБУ в суд направлено 75 дел, обвинительные акты составлены в отношении 121 лица.