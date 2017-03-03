В НАБУ показали схему участия Фискальной службы в схемах Онищенко (инфографика)

В агентстве составили схемы участия ГФС в хищении денег во время покупки и продажи газа.

В Национальном антикоррупционном агентстве показали схему участия Государственной фискальной службы в хищении средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

Инфографику опубликовало НАБУ на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/



Известно, что с мая 2015 года по март 2016 года председатель ДФС Роман Насиров принял ряд решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко", на общую сумму 2,019 млрд грн.

Напомним, по данным следствия, глава ГФС Насиров в течении 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентре".

Вследствие этого государству нанесен ущерб на сумму около 2 млрд грн. По словам Холодницкого, САП будет ходатайствовать в суде об избрании Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей и требовать его отстранения от должности.

Сегодня, 3 марта, Кабинет министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы. Сейчас председатель ДФС находится под охраной в больнице.