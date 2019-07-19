В НАБУ прокомментировали обыск в спортклубе Порошенко

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент" бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом в комментарии журналисту "Слова и Дела" сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс", в том числе в клубе "5 элемент". Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, - говорится в сообщении.

По версии следствия, должностные лица Минобороны и Генштаба в 2015-2018 годах якобы незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

По данным журналиста "Слова и Дела", речь идет о санитарном автомобиле "Богдан".

Ранее "Слово и Дело" сообщало об обысках в спортклубе Порошенко по делу возможных хищений в "Укроборонпроме". В то же время детективам не дают проводить следственное действие, прикрываясь расположением в здании приемной народного депутата, сына экс-президента Алексея Порошенко.

Напомним, экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Допрос должен состоятся в рамках расследования уголовного производства по фактам коррупции в деятельности государственного концерна "Укроборонпром".

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через "фирмы-прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Сына Гладковского, Жукова и Рогозу также вызывали на допрос в НАБУ по этому делу.

.