В НАБУ раскрыли подробности задержания чиновницы Офиса президента

Руководитель одного из главных департаментов Офиса президента Украины Светлана Кондзеля требовала $300 тысяч за содействие в назначении на руководящую должность в НАК Нафтогаз Украины.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Сотрудницу ОП и ее сообщницу - экс-заместителя министра культуры Украины - задержали непосредственно после получения первого транша взятки в сумме $150 тысяч.

В НАБУ заявили, что для разоблачения "организованной преступной группы", в которую входила сотрудница ОП, провели операцию "под прикрытием".

Напомним, 12 ноября детективы НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю.

В ОП заявили, что задержанная работала в разных отделах Администрации президента с 2005 года.