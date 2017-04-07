В НАБУ заявили, что Нацбанк вывел за границу полмиллиарда долларов

Руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро сейчас проверяет вывод миллионов долларов за границу через Нацбанк.

ОБ этом сообщает Эспрессо TV.

"Речь идет о средствах, которые НБУ выделял для рефинансирования и значительная часть которых выходила за пределы Украины, в частности, через австрийские банки, - это наша компетенция. Мы расследуем эти факты", - сказал Сытник.

По его словам, по этому делу проводятся обыски и изъятие документов, чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых.

Следователи выясняют, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Основаниями для таких подозрений стали аналитические разработки ведомства и материалы журналистских расследований.

"В одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорную фирму оказался... водитель "рефинансированного" банка. По такой схеме с Украины за границу было выведено $500 млн. А есть гораздо сложнее, запутаннее схемы", - заявил глава НАБУ.

Напомним, что глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что обыски в Нацбанке касались в том числе и вопросов деятельности Platinum Bank.

Как сообщала "Страна", дело, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Национальном банке Украины, касалось руководства НБУ.